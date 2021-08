Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le LOSC passe à l'action pour un attaquant de Pochettino !

Publié le 30 août 2021 à 15h10 par A.M.

Toujours décidé à alléger son effectif et renflouer ses caisses, le PSG pourrait bien céder Arnaud Kalimuendo. Et après le RC Lens, c'est le LOSC qui s'intéresse à l'attaquant parisien.

D'ici mardi soir et la fin du mercato, le PSG souhaiterait vendre afin d'alléger son effectif et renflouer ses caisses. Un dégraissage bien compliqué puisque jusqu'à présent, seul Mitchel Bakker a été vendu, pour 7M€ au Bayer Leverkusen. Alphonse Areola, Marcin Bulka et Garissone Innocent ont été prêtés, mais d'autres départs pourraient suivre dans les dernières heures du mercato. Dans cette optique, Mauro Icardi est convoité par la Juventus tandis qu'Arnaud Kalimuendo pourrait également partir.

Un derby du nord pour Kalimuendo