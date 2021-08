Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre attaquant sur le départ en plus de Kylian Mbappé ?

Publié le 30 août 2021 à 13h10 par La rédaction

Après avoir été prêté la saison dernière par le PSG au RC Lens, Arnaud Kalimuendo envisagerait de revenir au sein du club nordiste cet été.

Après avoir vu l’arrivée de Lionel Messi et le retour d'Angel Di Maria et Neymar en attaque, Arnaud Kalimuendo pourrait voir une diminution de son temps de jeu au PSG. Malgré la blessure de Mauro Icardi, touché à l’épaule et forfait pendant au moins trois semaines, et le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le jeune attaquant aurait l’intention de partir. Après avoir été prêté et révélé sous les couleurs Sang et Or, l'international Espoirs a marqué 7 buts en 28 matchs. Et Kalimuendo aurait déjà une idée bien précise pour son point de chute en cette fin de mercato...

Kalimuendo avantage le RC Lens