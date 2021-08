Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare une fin de mercato totalement folle !

Publié le 30 août 2021 à 13h00 par A.M.

Bien que déjà très actif sur le mercato, l'OM pourrait bien dynamiter les dernières heures du marché en recrutant plusieurs joueurs d'ici mardi soir.

Depuis l'ouverture du mercato estival, l'OM est l'un des clubs européens les plus actifs avec l'arrivée de 11 renforts. Toutefois, le club phocéen a également laissé filer plusieurs joueurs au mois de juin. Par conséquent, Jorge Sampaoli affichait récemment sa volonté d'avoir un effectif plus équilibré. « On a Pipa et Radonjic qui étaient en instance de départ. On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif. On a du former de zéro et ça prend du temps. On pensait le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n’a pas pu et on a une concurrence sur le marché aussi », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Message bien reçu par Pablo Longoria.

Encore 4 renforts attendus à l'OM ?