Mercato - Barcelone : Le feuilleton Griezmann touche à sa fin !

Publié le 30 août 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors qu'il a longtemps été annoncé sur le départ cet été, Antoine Griezmann devrait finalement poursuivre son aventure au FC Barcelone.

Le sensible dossier Antoine Griezmann pourrait bel et bien être clos. Depuis le début du mercato estival, le Français aurait un temps été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. En proie à des problèmes financiers, Joan Laporta aurait vu d'un bon œil le départ de Griezmann afin de notamment alléger la masse salariale du Barça, et ainsi faciliter à l'époque la prolongation de Lionel Messi. Un échec donc pour le président catalan, puisque la Pulga joue désormais pour le PSG. Par conséquent, alors que le marché des transferts prendra fin le 31 août prochain, Antoine Griezmann devrait bien rester chez les Blaugrana .

« Il reste »