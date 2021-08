Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix démentiel fixé par le Qatar pour le transfert de Mbappé ?

Publié le 30 août 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa grande priorité dans cette fin de mercato estival, le PSG aurait fixé un prix colossal pour le transfert du Bondynois.

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, l’avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore a fait l’objet de nouvelles discussions ce lundi entre le club parisien et le Real Madrid, disposé à rehausser son offre pour atteindre 200M€ bonus compris selon les dernières informations de Sky Sports . Un montant important pour un joueur libre à l’issue de la saison. Cependant, cela n'aurait pas suffi à convaincre le PSG, au point que le Real Madrid ait décidé de se retirer des négociations.

250M€ pour Mbappé ?