Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi à la merci de Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 30 août 2021 à 21h15 par Th.B.

Alors que le PSG semblerait en état contre le départ en prêt de Mauro Icardi à la Juventus, l’Argentin devrait prendre la porte si Kylian Mbappé restait finalement au Paris Saint-Germain cet été.

Malgré son transfert définitif qui a eu lieu en mai 2020, Mauro Icardi pourrait déjà quitter le PSG et notamment en raison du recrutement de Lionel Messi cet été, qui limitera irrémédiablement son temps de jeu sur le front de l’attaque parisienne. Cependant, et bien que la Juventus semble avoir proposé deux offres de prêt d’un an et de deux saisons selon Gianluca Di Marzio, le dénouement du feuilleton Icardi dépendrait totalement du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Icardi devrait rejoindre la Juventus si Mbappé restait !