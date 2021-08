Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique déjà pour Icardi ?

30 août 2021

Alors que Mauro Icardi est annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ du PSG, la Juventus serait très intéressée par l'Argentin. Cependant, le club turinois ferait face à de nombreux obstacles pour conclure l'opération.

Cet été, le PSG a déjà procédé à un recrutement XXL en ayant enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Dans le sens des départs, Paris pourrait également faire beaucoup de bruit, puisque le Real Madrid tenterait de recruter Kylian Mbappé dans les ultimes instants du mercato. Florentino Pérez devrait en effet transmettre une troisième offre de 200M€ aux dirigeants parisiens, comme le rapporte L’Équipe. Alors que son avenir pourrait être lié au destin de Mbappé, Mauro Icardi resterait dans l'incertitude. Intéressée par l'Argentin, la Juventus pourrait en effet avoir du mal à concrétiser la venue de l'attaquant cet été...

L'opération Icardi trop compliquée pour la Juve ?