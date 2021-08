Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé rend fous les Espagnols !

Publié le 30 août 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Au cœur de toutes les spéculations depuis une semaine, Kylian Mbappé, désiré par tous les fans du Real Madrid, commence à sérieusement agacer les Espagnols par son comportement. Ils reprochent à l'attaquant du PSG d'afficher sa joie et de ne pas faire le forcing pour quitter le club parisien.

Le feuilleton Mbappé prend une nouvelle tournure. En effet, dimanche soir, tous les regards étaient pointés sur Reims, d'une part pour voir les grands débuts de Lionel Messi avec le PSG mais également pour scruter le comportement de Kylian Mbappé qui lui disputait peut-être son dernier match à Paris. En effet, l'attaquant français a fait l'objet de deux offres du Real Madrid. La première de 160M€, refusée par le PSG, tandis que la seconde, estimée à 170M€ + 10M€, est toujours sur la table. Titulaire au coup d'envoi de la rencontre, le Champion du monde a brillé en inscrivant un doublé qui a offert la victoire aux Parisiens (2-0), agissant d'une manière irréprochable, célébrant même ses buts comme d'habitude. Un comportement qui a rassuré Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG affichant son optimisme concernant l'avenir de son attaquant. « Kylian est notre joueur. Vous savez que l’industrie du football est remplie de rumeurs. Je pense que notre président et notre directeur sportif sont très clairs. Il est là. Nous, nous sommes très contents. Je suis très heureux de l’avoir. C’est l’un des joueurs les plus importants dans le monde du football. C’est un cadeau de l’avoir avec nous », confiait-il au micro de Prime Video .

Madrid choqué par le comportement de Mbappé