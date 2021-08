Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Kylian Mbappé ? La réponse claire de Pochettino !

Publié le 29 août 2021 à 23h15 par A.D. mis à jour le 29 août 2021 à 23h31

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid avant la fin du mercato estival, Mauricio Pochettino a lâché ses vérités sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait lancé deux offensives XXL, une première de près de 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Alors que le PSG n'aurait pas encore répondu à la dernière offre du Real Madrid, le suspens reste entier quant à l'avenir de Kylian Mbappé. Mais pour Mauricio Pochettino, pas question de s'affoler.

«Kylian est notre joueur, il est là»