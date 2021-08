Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti lance un nouveau message à Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 23h00 par A.C.

Proche de Kylian Mbappé, Marco Verratti s’est une nouvelle fois exprimé au sur l’avenir de son coéquipier au Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain se mobilise pour Kylian Mbappé. Plusieurs grands noms du club, présents et passés, se sont exprimé au sujet de l’avenir de Mbappé, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com peut quitter le club à moins d’un an de la fin de son contrat pour rejoindre le Real Madrid. Dans une récente interview accordée à La Gazzetta dello Sport , Marco Verratti a clairement exprimé le souhait de voir Mbappé rester au PSG. « Nous sommes très amis, même en dehors du terrain. On a parlé, mais cela restera entre nous » a expliqué le milieu de terrain parisien. « Personnellement, je veux jouer avec les meilleurs et j’espère donc qu'il restera avec nous ». Ce dimanche face au Stade de Reims, il a semblé très impliqué (0-2), puisqu’il a signé un doublé et offert la victoire au PSG.

« Ce sont des choses que Kylian doit régler avec le club »