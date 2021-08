Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait paniquer le Real Madrid !

Publié le 30 août 2021 à 10h45 par A.M.

Longtemps très confiant quant à ses chances de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid commencerait à sérieusement s'inquiéter, notamment face au comportement inattendu de l'attaquant du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le Real Madrid a déjà transmis deux offres au PSG pour recruter l'attaquant français. La première, de 160M€, a été rapidement refusée, tandis que la seconde, estimée à 170M€ + 10M€, attend toujours une réponse qui a de grandes chances d'être négative. Malgré tout, ces derniers jours, le club merengue affichait son optimisme dans ce dossier notamment grâce à la volonté de Kylian Mbappé qui semble bien décidé à rejoindre le Real Madrid, et surtout à ne pas prolonger son contrat au PSG qui s'achève en juin 2022.

Le Real s'inquiète du comportement de Mbappé