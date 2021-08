Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha va enfin répondre à l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 9h10 par Th.B.

Alors que le Real Madrid s’impatienterait en coulisse pour connaître la position du PSG concernant la deuxième offre de transfert formulée par le club merengue pour Kylian Mbappé, on estimerait qu’une réponse finale devrait être soumise ce lundi matin du côté de Madrid.

Les heures passent et l’optimisme ambiant au Real Madrid du milieu de semaine dernière se serait transformé en pessimisme comme Goal España l’a clairement fait savoir ces derniers jours. D’une part en raison du silence total du PSG au sujet de la deuxième offre de transfert merengue pour Kylian Mbappé qui a été transmise jeudi dernier et s’élèverait à 180M€ bonus compris. Et d’une autre pour la simple et bonne raison que le Real Madrid semblait souhaiter officialiser le transfert du champion du monde samedi ou dimanche et que finalement, Mbappé a joué à Reims avec ses coéquipiers parisiens en inscrivant les deux uniques buts de la rencontre (2-0). Et alors que le PSG prépare quand même la succession de Mbappé en cas de départ comme le10sport.com vous l’a révélé la semaine dernière, le Real Madrid s’attendrait à une réponse imminente du PSG.

Une réponse du PSG ce lundi matin pour l’offre de transfert du Real Madrid ?