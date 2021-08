Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que les négociations semblaient bien engagées ces derniers jours entre le PSG et le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, ce feuilleton se serait clairement refroidi.

Ces derniers jours, après une première proposition de 160M€ repoussée par le PSG, le Real Madrid est repassé à l’attaque pour tenter de boucler au plus vite l’arrivée de Kylian Mbappé. Une seconde offre de 170M€ + 10M€ de bonus a été formulée, et le Qatar semblait disposé à négocier sur cette base pour envisager un départ de son attaquant. Mais au micro de RMC Sport, le correspondant en Espagne Frédéric Hermel a fait de nouvelles révélations troublantes sur le feuilleton Mbappé.

« C’est très froid »