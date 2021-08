Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar bouleverse ses habitudes pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ardemment courtisé par le Real Madrid en cette fin de mercato estival, Kylian Mbappé est l’épineux feuilleton du moment au PSG. Et c’est pourquoi Doha aurait décidé de prendre les choses entièrement en main…

Tour à tour, ces derniers jours, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont pris la parole au sujet des envies de départ de Kylian Mbappé au PSG pour prendre la direction du Real Madrid : « J’ai été très clair, on a été très clair. La position du club est claire. On ne va pas la répéter et on ne va pas la changer », a par exemple récemment indiqué le président qatari du PSG. Une communication de façade, mais en réalité, les deux dirigeants n’auraient plus les cartes en main pour Mbappé…

Doha aurait écarté Leonardo et Al-Khelaïfi du dossier

Comme l’a annoncé RTL dimanche, les hautes instances du PSG depuis le Qatar ont décidé de négocier elles-mêmes directement avec le Real Madrid au sujet du transfert de Kylian Mbappé. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne seraient donc plus en lien direct avec la direction merengue, et la décision finale devrait donc revenir à Doha.