Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid appelle un poids lourd pour finaliser le transfert de Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que le Real Madrid commence à perdre patience dans le feuilleton Mbappé, le club merengue aurait fait appel au célèbre agent Kia Joorabchian pour boucler l'opération et faire céder le PSG.

Le feuilleton Mbappé semble encore loin d'être réglé. En effet, après avoir vu sa première offre de 160M€ être refusée par le PSG, le Real Madrid est revenu à la charge jeudi avec une proposition revue à la hausse. Cette fois-ci, le club merengue aurait offert 170M€ + 10M€ aux Parisiens qui n'auraient toujours pas répondu. Un ultimatum aurait donc été fixé au PSG par le Real Madrid qui attend désespérément une réponse à son offre. Par conséquent, les tensions entre les deux clubs seraient importantes au sujet de Kylian Mbappé.

Kia Joorabchian appelé en renfort ?