Mercato - PSG : Leonardo et Al-Khelaïfi évincés du feuilleton Mbappé ?

Publié le 29 août 2021 à 8h45 par A.M.

Alors que le feuilleton Mbappé continue d'alimenter la chronique, les négociations auraient directement lieu entre Florentino Pérez et l'Emir du Qatar. Preuve de l'enjeu majeur de ce dossier.

Depuis quasiment une semaine, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, après avoir transmis une première offre de 160M€, refusée par le PSG, le Real Madrid est revenu à la charge avec cette fois-ci une proposition estimée à 180M€, dont 10M€ de bonus. Et cette fois-ci, le club parisien n'a pas encore donné sa réponse. Les Madrilènes s'agaceraient d'ailleurs de cette attente et auraient fixé un ultimatum au PSG qui aurait jusqu'à lundi soir pour donner une réponse définitive à l'offre du Real Madrid.

L'Emir prend les choses en mains