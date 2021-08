Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum pour Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 11h45 par A.C.

Les dirigeants du Real Madrid commenceraient à s’impatienter pour le transfert de Kylian Mbappé.

On ne parle plus que de ça. En fin de contrat, Kylian Mbappé ne souhaite pas du tout prolonger avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid est passé à l’action, présentant non une mais bien deux offres. La première d’un montant de 160M€ a été refusée, mais la deuxième d’une valeur totale de 180M€ a poussé le PSG à ouvrir des discussions. Parallèlement, le Qatar s’est mobilisé pour le retenir, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un nouveau contrat va être offert à Mbappé, qui pourrait ainsi dépasser Lionel Messi dans la hiérarchie salariale du club parisien.

Dimanche dernier délais ?