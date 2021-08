Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi joue la montre avec Kylian Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que le PSG a reçu une deuxième offre de la part du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le club parisien n’aurait toujours pas répondu à cette seconde proposition.

Où jouera Kylian Mbappé cette saison ? Cette question trotte dans l’esprit de bon nombre des observateurs du PSG. En effet, à mois d’un an du terme de son contrat, l’international français de 22 ans souhaite quitter le club parisien afin de rejoindre le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole déjà formulé deux propositions, la dernière en date étant chiffrée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus. Seulement voilà, s’il avait été annoncé que des négociations ont lieu entre le PSG et les Merengue , le club de la capitale se serait enfermé dans un grand mutisme depuis jeudi soir et la réception de cette proposition madrilène.

Le PSG ne répond pas au Real Madrid