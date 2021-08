Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros aveu de Leonardo à Mbappé en coulisses !

Publié le 28 août 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid a pourtant formulé deux propositions au PSG pour s’attacher les services de Kylian Mbappé, Leonardo est convaincu que tout cela n’est qu’une stratégie de la part des Madrilènes et n'aurait pas manqué de le dire au joueur de 22 ans.

Le flou règne plus que jamais au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, après deux offres formulées par le Real Madrid cette semaine, le PSG ne semble toujours pas ouvrir réellement la porte pour négocier un départ de son joueur dans la mesure où il est annoncé que Paris n’aurait toujours pas répondu à la seconde offre du club de la capitale espagnole. Celle-ci est chiffrée à 170 M€ plus 10 M€, bien loin donc de la prétention annoncée du PSG qui voudrait 220 M€ selon les informations dévoilées par Le Parisien cette semaine.

Une stratégie du Real Madrid ? Leonardo a prévenu Kylian Mbappé !