Mercato - PSG : Le Qatar dégaine l’offre de la dernière chance pour Mbappé…

Publié le 28 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Afin de convaincre Kylian Mbappé de finalement prolonger son contrat lui qui semble se rapprocher du Real Madrid, le PSG prend en considération le fait de formuler une dernière offre au champion du monde qui lui permettrait s’il l’acceptait de percevoir un salaire plus important que celui de Lionel Messi selon le10sport.com.

Depuis quelques jours, le Real Madrid est passé à l’action dans l’optique de mettre le grappin sur Kylian Mbappé avant que le mercato estival ne ferme ses portes. Une première offre avoisinant les 160M€ a été formulée à la direction parisienne qui n’a pas donné suite comme Leonardo l’a confirmé mercredi pour RMC Sport . Depuis, le président Florentino Pérez et son comité de direction merengue sont revenus à la charge avec une offre de 180M€ bonus compris, qui semble être toujours étudiée par les dirigeants du PSG. Néanmoins, à Doha, on ne reste pas les bras croisés.

Doha veut offrir plus à Mbappé qu’à Messi…

Selon les informations exclusives divulguées par le10sport.com vendredi midi, les propriétaires du PSG prévoyaient alors de tenter une offre de la dernière chance pour Kylian Mbappé. En effet, QSI veut voir le champion du monde aux côtés de Lionel Messi et de Neymar cette saison et envisageait sérieusement vendredi midi de dégainer une dernière offre de prolongation de contrat plutôt attrayante financière parlant puisque l’Émir du Qatar veut désormais lui offrir un plus gros salaire que Lionel Messi. Reste à savoir quelle sera la fin de cette opération.