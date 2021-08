Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande priorité de Longoria est claire !

Publié le 28 août 2021 à 3h30 par A.M.

A quelques jours de la fin du mercato, l'OM compte encore se renforcer et la priorité semble clairement se diriger vers le poste d'attaquant.

Bien que l'OM ait déjà recruté neuf joueurs, Jorge Sampaoli en veut encore plus : « On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif. On a du former de zéro et ça prend du temps. On pensait le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n’a pas pu et on a une concurrence sur le marché aussi ». Et un poste est particulièrement visé.

L'OM veut un attaquant, mais...