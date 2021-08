Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Delort à Nice, c’est fait !

Publié le 24 août 2021 à 21h02 par Alexis Bernard mis à jour le 24 août 2021 à 21h23

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste que de tous petits détails pour qu’Andy Delort ne signe à l’OGC Nice.

Comme le10sport.com l’a indiqué plus tôt dans la journée, Montpellier vit une journée décisive. Les dossiers Delort, Laborde et Germain avaient tour à tour des rendez-vous importants ce mardi. Et le premier touche à son but. Andy Delort est à quelques millimètres de l’OGC Nice, avec qui un accord total existe entre toutes les parties. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste que des détails sur des petits bonus à régler. Et la visite médicale à passer. De son côté, Andy Delort a déjà pris engagement avec les Aiglons. Parfaitement engagé depuis ce week-end, le dossier a connu deux ralentissements. Le premier fait suite aux incidents entre Nice et l'OM, qui ont mobilisé les dirigeants niçois. Le second, comme vient de l'évoquer nos confrères de Nice-Matin , c'est une surenchère de l'OM. Vraie intention marseillaise ou stratégie pour déstabiliser Nice, nouvel "ennemi" des Marseillais ? Chacun se fera son idée.

Germain en salle d’attente

Selon nos informations, le transfert d’Andy Delort va dépasser les 10 millions d’euros. Les différents bonus du dossier vont permettre à Montpellier de récupérer autour de 11,5 ou 12 millions d’euros. Un joli coup pour des Héraultais dans une situation financière complexe. Cette vente est une bouffée d’oxygène. Et celle de Gaëtan Laborde le sera toute autant. L’offre de West Ham était attendue ce jour. Elle serait comprise entre 15 et 20 millions d’euros, répondant aux attentes du président Nicollin.



De son côté, Valère Germain patiente. Si Andy Delort part mais que Gaëtan Laborde reste, il ne sera pas Montpelliérain. En revanche, si les deux buteurs s’en vont, la porte s’ouvrira pour lui. Un accord contractuel a été trouvé, l’ancien marseillais touchera 100 000 euros, plus de trois fois moins qu’à l’OM…