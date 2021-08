Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, le Qatar veut retenter le coup avec Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 20h30 par A.C.

Comme Neymar en 2019, Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain et s’approche dangereusement de la fin de son contrat, en juin 2022.

Il ne l’a pas encore annoncé publiquement, mais Kylian Mbappé souhaite partir du Paris Saint-Germain. Nous vous avons révélé ce mardi 24 aout sur le10sport.com que la position de l’attaquant n’a pas changé, puisqu’il ne souhaite toujours pas prolonger un contrat qui se termine dans seulement quelques mois. Ainsi, le PSG peut soit le vendre cet été, soit le perdre gratuitement dans un an et Nasser Al-Khelaïfi a été assez clair... puisqu’il ne veut aucune de deux options. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » avait déclaré le président du Paris Saint-Germain, lors d’un entretien accordé à L’Équipe début juin dernier. Le ton n’a pas changé, puisque lors de la présentation de Lionel Messi au Parc des Princes, Al-Khelaïfi a mis un coup de pression à peine voilé à Mbappé. « Kylian l’a dit : il veut une grande équipe. Aujourd’hui, il y a une très grande équipe, une des meilleures du monde » a-t-il lancé, face à la presse présente pour découvrir le sextuple Ballon d’Or. « Il a tout pour rester ici. Je l’ai dit, il n’y a pas d’excuses pour partir ». Selon nos informations, la position du PSG a pourtant changé. Désormais, les propriétaires qataris sont prêts à évaluer toutes les options et notamment celle d’une vente en cette fin de mercato estival. Une offre du Real Madrid est donc attendue, alors qu’aucun contact concret n’a pour le moment eu lieu.

En 2019, le PSG avait réussi à garder Neymar... qui a ensuite prolongé