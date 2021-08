Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est enfin tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Mais alors que le club merengue n'a toujours pas approché la direction du PSG, Kylian Mbappé serait parti pour rester une saison de plus à Paris.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé n'a plus qu'une année d'engagement. Et contrairement à Neymar, arrivé lors de la même fenêtre de transferts, le Français n'a pas paraphé un nouveau bail à Paris. Et pourtant, Leonardo lui a formulé une offre alléchante. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat à hauteur de 25M€ net annuels, soit ce qu'il a offert à Lionel Messi, à Kylian Mbappé. Toutefois, le numéro 7 parisien n'est toujours pas décidé à rempiler au PSG. Et alors que le Real Madrid rôde, les hautes sphères parisiennes envisagent désormais toutes les options concernant Kylian Mbappé. D'après les indiscrétions du 10 Sport de ce mardi, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s'attendent à recevoir une offre du Real Madrid lors de la dernière semaine du mercato estival. Pour le moment, Florentino Pérez n'a pas bougé d'un pouce pour Kylian Mbappé. Plus précisément, le président merengue n'a pas encore approché la direction du PSG pour négocier le transfert de Kylian Mbappé. Déterminé à refuser toute offre pour son numéro 7 dans un premier temps, le PSG voit désormais les choses d'une toute autre manière. En effet, en cas d'offre XXL, les hautes sphères parisiennes comptent l'étudier. Mais pour le moment, le PSG n'a rien reçu, comme l'a confirmé Fabrizio Romano.

«Le PSG a d'énormes chances de garder Kylian Mbappé»