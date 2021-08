Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme porte de sortie se ferme pour Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a vu son nom être associé au Real Madrid et à plusieurs écuries de Premier League. Toutefois, l'Angleterre ne devrait pas être la prochaine destination du Français.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé a été lié à plusieurs écuries européennes. En effet, le numéro 7 du PSG a été associé au Real Madrid et à quelques géants de Premier League. Toutefois, l'avenir de Kylian Mbappé ne devrait pas s'inscrire en Angleterre. En effet, le champion du monde français serait en plein dilemme, partagé entre le PSG et le Real Madrid, qui n'a pas encore lancé les grandes manoeuvres d'après le10sport.com.

Les écuries de Premier League hors course pour Mbappé ?