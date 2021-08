Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, c’est déjà plié ?

Publié le 24 août 2021 à 15h40 par La rédaction

Une analyse des faits amène aujourd’hui à conclure que Kylian Mbappe reste à 100% cet été au PSG. Explication.

Alors que certaines informations circulaient autour d’une accélération du dossier Mbappe-Real ces dernières heures, le PSG ayant accepté le principe d’une négociation de transfert avec le Real Madrid suite à un nouveau refus de prolongation du Français, de nombreux médias français et espagnols ont démenti, indiquant que rien n’avait changé et qu’aucune négociation n’existait à ce jour entre les deux clubs, et que le PSG comptait bien garder Mbappe cet été, quoiqu’il arrive.

Mbappe ne bougera pas

A l’analyse des différents faits, tout porte en effet à croire que le dossier Mbappe est définitivement refermé cet été, entre l’absence de recherche d’un attaquant par le PSG, révélée par le Parisien, et la signature en cours d’Eduardo Camavinga pour le poste de milieu défensif, une solution beaucoup plus économique que Pogba qui confirme que Mbappe ne sera pas vendu. Aujourd’hui, la seule incertitude pourrait survenir en cas de clash, l’attaquant parisien entrant en conflit ouvert pour forcer son départ. Mais comme le clan Mbappe n’a à aucun moment émis de messages en ce sens, un tel scénario ne semble pas du tout programmé. Le dossier en restera donc là.