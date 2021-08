Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé déjà trouvé ? La réponse !

Publié le 24 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’écrirait en pointillés, le club de la capitale ne s’activerait clairement pas dans l’optique de le remplacer.

À moins d’un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé est peut-être en train de vivre ses derniers jours au Paris Saint-Germain. C’est tout du moins ce que veut croire la presse espagnole qui annonce avec grande insistance l’international français au Real Madrid. Le club madrilène songerait effectivement à envoyer une offre au PSG d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts, même si rien n’indique que les pensionnaires du Parc des Princes y répondront favorablement malgré la situation contractuelle de Kylian Mbappé.

Le PSG ne cherche pas d’attaquant actuellement