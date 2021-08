Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre à Paris pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 août 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que le PSG se serait une nouvelle fois heurté à la réticence de Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat, ce dernier ayant repoussé l’ultime offre du club, la direction prendrait en considération un départ.

Depuis quelque temps et notamment la prolongation de contrat de Neymar qui est à présent lié au PSG jusqu’en juin 2025, Leonardo travaille d’arrache-pied afin de trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé et son entourage pour que le joueur soit prolongé, son contrat courant jusqu’en juin 2022. Cependant, comme le10sport.com vous l’a confié le 13 août dernier, la venue de Lionel Messi et le recrutent XXL du directeur sportif du PSG n’ont pas changé la donne. Au contraire, Kylian Mbappé se dirige toujours autant vers un départ libre de tout contrat en juin prochain.

Mbappé aurait repoussé l’offre du PSG, le club prêt à le vendre ?