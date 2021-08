Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman prêt à tout pour se débarrasser de Pjanic !

Publié le 23 août 2021 à 19h30 par A.C.

Miralem Pjanic, arrivé en provenance de la Juventus il y a moins d’un an, ne semble décidément plus avoir sa place au FC Barcelone.

Son profil semblait parfaitement coller à la vision du football du FC Barcelone et de Ronald Koeman. Pourtant, Miralem Pjanic s’est lamentablement ramassé en Catalogne. Le milieu de terrain a dû se contenter de quelques bouts de matchs et a souvent assisté depuis le banc des remplaçants à l’explosion progressive du jeune Pedri. Ainsi, dès la fin de saison dernière, Pjanic a commencé à lancer des premiers signaux sur son avenir. « Un départ du FC Barcelone ? C'est difficile d'en parler maintenant. Je profite de mes vacances en famille et je ne pense qu'à ça pour le moment » avait-il déclaré dès le 9 juin. « En juillet, ils reprendront l'entraînement pour la nouvelle saison et je rejoindrai l'équipe. On verra alors ce qui se passera ». Du côté du FC Barcelone, on n’a évidemment jamais fermé la porte à un départ, surtout avec l’opération dégraissage entamée pour garder Lionel Messi. Récemment interrogé sur le départ de Pjanic comme sur celui de Samuel Umtiti, un autre indésirable, Ronald Koeman a clairement laissé entendre vouloir s’en débarrasser, expliquant toutefois ne pas avoir d’option claire pour le moment...

Le Barça prêt à prendre en charge le salaire de Pjanic !

Face à ce dossier épineux, le FC Barcelone pourrait prendre une décision assez surprenante. D’après les informations de Sport Italia , on songerait sérieusement à libérer tout simplement Miralem Pjanic du contrat qui le lie au Barça et qui court jusqu’en 2024. Le journaliste Alfredo Pedulla révèle d’ailleurs que les dirigeants barcelonais auraient fait savoir à Pjanic ainsi qu’à son agent Fali Ramadani, être disposés à verser une grande partie du salaire annuel qui lui est dû et qui s’élève à 8M€ net, jusqu’à la fin effective du contrat. Une solution qui pourrait satisfaire tout le monde, puisque le salaire semble effectivement être le sujet qui bloque un grand nombre de clubs.

