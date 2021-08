Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit enfin le bout du tunnel avec Lirola !

Publié le 23 août 2021 à 16h30 par A.C.

Prêté à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier, Pol Lirola devrait vraisemblablement faire son grand retour, après des longs mois de spéculations.

Avec Arkadiusz Milik, il est sans aucun doute l’un des joueurs les plus performants de l’Olympique de Marseille de la deuxième partie de saison dernière. Pourtant, Pol Lirola a quitté le club, avec Pablo Longoria qui a refusé de lever l’option d’achat présente dans son prêt et qui s’élevait à 12M€. Le président de l’Olympique de Marseille a en effet jugé cette somme trop élevée et a donc engagé des négociations avec la Fiorentina pour trouver un nouveau terrain d’entente. Ce dossier a toutefois semblé mal embarqué. Les prestations de Lirola sous les couleurs de l’OM ont impressionné Vincenzo Italiano, nouvel entraineur de la Fiorentina, qui aurait bien aimé le garder. S’est ajouté la concurrence de l’Atalanta, à la recherche d’un latéral droit afin de compenser la blessure de Hans Hateboer et récemment, Jorge Sampaoli a encore laissé planer le doute sur un retour de Lirola. « Concernant Pol, on a cette intention depuis la fin de la saison dernière » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse. « Il a été très bon avec nous. Son arrivée n'est pas confirmée ». Finalement, Longoria semble bien être arrivé au bout de cet interminable feuilleton...

Lirola est enfin de retour !

Ces derniers jours, plusieurs médias français comme italiens, ont annoncé un retour imminent de Pol Lirola à l’Olympique de Marseille. Des informations confirmées par Gianluca Di Marzio, qui a annoncé ce lundi que l’Espagnol s’est envolé pour Marseille en compagnie de ses agents, afin de passer sa visite médicale avec l’OM. Le journaliste de Sky Sport Italia a d’ailleurs publié un cliché montrant le joueur avec ses représentants, dans un avion privé qui aurait donc quitté Florence en début d’après-midi. Cette arrivée aurait pourtant pu se faire bien plus tôt, puisque toujours selon Di Marzio, le latéral droit aurait dû passer sa visite médicale il y a plusieurs jours déjà, mais aurait finalement été freiné par des désaccords encore existant entre la Fiorentina et l’OM.

Longoria va payer 13M€ sur deux ans