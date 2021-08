Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez acte déjà la prochaine recrue de Longoria !

Publié le 23 août 2021 à 14h45 par T.M.

Rien n’est encore officiel, mais Pol Lirola va bien revenir à l’OM. Et ce lundi, c’est Alvaro Gonzalez qui l’a annoncé.

Ce lundi, l’actualité de l’OM est occupée par la polémique à la suite de la rencontre face à l’OGC Nice. Alors que les images des débordements ne sont pas belles à voir, il y a tout de même une bonne nouvelle qui se profile pour les Phocéens. Au terme d’un très long feuilleton, Pablo Longoria va acter le retour de Pol Lirola, lui qui était prêté par la Fiorentina la saison dernière. Ainsi, ce lundi, l’Espagnol a atterri à Marseille pour passer les traditionnels examens médicaux avant de signer son contrat. Mais avant même que l’OM officialise le retour de Lirola, Alvaro Gonzalez a vendu la mèche.

Lirola revient à l’OM !