Mercato - OM : Longoria a enfin bouclé ce dossier brûlant !

Publié le 22 août 2021 à 14h10 par A.M. mis à jour le 22 août 2021 à 14h11

Attendu depuis de longues semaines, Pol Lirola semble plus proche que jamais de s'engager à l'OM. L'Espagnol est attendu lundi pour passer sa visite médicale.

« On a une équipe en formation avec beaucoup de nouveaux joueurs. L'effectif n'est pas complet et cela va poser des soucis (…) Il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un effectif complet ». Jorge Sampaoli l'a confié en conférence de presse, il attend encore des renforts pour compléter son effectif malgré l'arrivée de huit nouveaux joueurs depuis l'ouverture du mercato. Et l'entraîneur de l'OM va voir son souhait être exaucé par Pablo Longoria.

Lirola arrive enfin

En effet, parmi les renforts attendus par Jorge Sampaoli, Pol Lirola est la priorité. Privé de vrai spécialiste à ce poste, le technicien argentin espère récupérer le latéral espagnol. Et selon les informations de Fabrizio Romano, tout est enfin bouclé. Après de longues semaines de négociations, l'OM et la Fiorentina ont trouvé un accord. Une visite médicale est même prévue lundi pour Pol Lirola qui va donc faire son retour à Marseille après un prêt de six mois. Le dossier s'est notamment débloqué grâce à l'arrivée de Davide Zappacosta à la Fiorentina.