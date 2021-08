Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre dans le feuilleton Lirola !

Publié le 20 août 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il était attendu à Marseille ce vendredi, Pol Lirola ne s’est finalement pas rendu dans la cité phocéenne sous ordre de la Fiorentina.

C’est clairement l’un des feuilletons de l’été. Prêté l’hiver denier à l’OM par la Fiorentina, Pol Lirola pourrait revenir au sein des pensionnaires du Stade Vélodrome. C’est tout du moins l’intention de Pablo Longoria et, après de longues négociations, il a été annoncé qu’un accord aux alentours de 13 M€ a été trouvé entre Marseille et la Fiorentina. Cependant, il se pourrait que tout ne soit pas réglé pour autant dans ce long dossier.

Pol Lirola retenu à Florence !

Et pour cause, Fabrizio Romano indique ce vendredi soir sur son compte Twitter que si Pol Lirola était attendu ce jour à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l’OM, la Fiorentina lui a finalement donné l’ordre de ne pas s’envoler vers la cité phocéenne. Reste maintenant à savoir si ce nouveau contre-temps pourrait remettre en question la finalité de l’opération alors qu’un terrain d’entente était annoncé.