Mercato - PSG : Une terrible nouvelle se confirme pour Leonardo avec ces ventes !

Publié le 24 août 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG cherche à dégraisser son effectif, trois des joueurs cités sur le départ devraient finalement rester dans la capitale française cette saison.

Dans le sens des arrivées, le Paris Saint-Germain a fait le job avec cinq recrues cet été, à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Cependant, dans le sens des départs, le bilan est clairement moins reluisant puisque seul Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen. Pourtant, cette opération dégraissage est cruciale pour que le PSG puisse envisager un dernier coup en cette fin de mercato comme pourrait l’être Eduardo Camavinga. Problème, la vague de départs ne semble clairement pas prendre au sein du club parisien.

Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer et Julian Draxler devraient rester