Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo s’emballe en coulisses !

Publié le 24 août 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo cultiverait le désir d’aller voir ailleurs avant la fin du mercato, ce dossier risque de mettre le feu sur le marché alors que le PSG ne serait pas intéressé.

Cristiano Ronaldo dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec la Juventus et ne semble absolument pas être sur le point de le prolonger, bien au contraire. D’après les dernières rumeurs venues d’Italie, le quintuple Ballon d’or aurait pris la décision de quitter la Vieille Dame avant la clôture du mercato estival. Problème, le PSG ne serait plus dans le coup d’autant plus que Lionel Messi a débarqué au sein du club de la capitale le 10 août dernier. « D'après ce que je sais, le Paris Saint-Germain ne considère pas Ronaldo comme l'une des options. Ils ont signé de nombreux joueurs cet été, ils ne cherchent donc pas à signer Ronaldo. Pour l'instant, il n'y a pas d'offres pour Cristiano Ronaldo » . Voici le message que Fabrizio Romano a fait passer au micro de Sky Sports. Cependant, le flou demeurerait quant à son avenir et encore plus au niveau de sa potentielle future destination.

La Juve veut que Ronaldo parte, mais…