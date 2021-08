Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le choix fort de Leonardo pour la succession de Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 20h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo aurait plusieurs pistes en tête. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore bougé son petit doigt pour la potentielle succession de son numéro 7. En effet, aucun attaquant n'aurait été sondé pour devenir l'héritier de Kylian Mbappé à Paris.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, Leonardo pourrait voir son numéro 7 quitter Paris librement et gratuitement à l'été 2022, à moins qu'il ne préfère le vendre cet été pour empocher un chèque XXL. Déterminé à conserver Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG lui a proposé un contrat de près de 25M€ net annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à rempiler. Alors que le champion du monde français se rapproche de plus en plus d'un départ, Leonardo aurait réfléchi à plusieurs pistes pour pallier son possible départ - et notamment à Robert Lewandowski selon Le 10 Sport - mais il n'aurait approché personne pour le moment.

Le PSG n'a sondé personne pour remplacer Mbappé