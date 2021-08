Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le bras de fer continue entre Mbappé et le Qatar...

Publié le 24 août 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne souhaiterait toujours pas prolonger avec le PSG. Et alors que Leonardo a proposé un contrat de 25M€ annuels à Kylian Mbappé dernièrement, il n'y aurait pas eu de discussions récentes entre eux. Chacune des parties camperait sur ses positions et ne voudrait pas faire un pas vers l'autre.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà décidé de quitter le PSG. Alors qu'il voudrait signer au Real Madrid, le champion du monde français refuserait de prolonger avec le club parisien. Et pourtant, Leonardo fait tout son possible pour le convaincre. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat de près de 25M€ à Kylian Mbappé, soit le même bail qu'a signé un certain Lionel Messi. Toutefois, le numéro 7 du PSG n'est toujours pas décidé à rempiler.

Aucune discussion récente entre le PSG et le clan Mbappé ?