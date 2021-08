Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi va plomber l'arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 août 2021 à 17h10 par A.C.

Souvent lié au Paris Saint-Germain cet été, Cristiano Ronaldo pourrait bien ne jamais débarquer.

Cela fait depuis mars 2021 que l’avenir de Cristiano Ronaldo fait parler. L’attaquant, vraisemblablement agacé par les échecs de la Juventus en Ligue des Champions, souhaiterait changer de club. Mais pour aller ? Si les pistes menant au Real Madrid et à Manchester United ont été rapidement écartées, celle menant au Paris Saint-Germain a alimenté les spéculations. Il faut dire qu’avec un Kylian Mbappé en fin de contrat et pas près de prolonger, une arrivée de Cristiano Ronaldo pourrait faire passer la pilule d’un départ. Voir d’ailleurs la star portugaise évoluer aux côtés de Lionel Messi au PSG, en fait rêver plus d’un...

Cristiano Ronaldo, de l’histoire ancienne ?