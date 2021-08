Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Monchi pourrait rendre un énorme service à Leonardo !

Publié le 24 août 2021 à 7h15 par A.C.

Vraisemblablement pas dans les plans de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia pourrait rebondir en Espagne.

Avec l’arrivée de Lionel Messi, la concurrence sera très rude en attaque au Paris Saint-Germain ! Ainsi, certains ont été invités à partir et cela semble notamment être le cas de Pablo Sarabia, qui a été très performant au cours de l’Euro avec l’Espagne. Leonardo on semblait croire que cela allait suffire à attirer l’attention d’autres clubs... mais force est de constater que les offres manquent. La Lazio aurait passé son tour et si La Gazzetta dello Sport parle d’un intérêt prononcé du Milan AC, il n’y aurait rien de concret pour le moment, surtout que Sarabia semble prioriser un retour en Liga...

Le clan Sarabia en contact avec Monchi