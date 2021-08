Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La solution est trouvée pour Pablo Sarabia ?

Publié le 23 août 2021 à 18h45 par T.M.

Annoncé parmi les partants du PSG cet été, Pablo Sarabia pourrait bien poursuivre sa carrière du côté de l’Italie.

N’ayant jamais réussi à s’imposer au PSG, Pablo Sarabia va désormais avoir encore plus de mal à trouver une place avec l’arrivée de Lionel Messi. La solution est donc toute trouvée : partir. Cela tombe bien, Leonardo doit dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino et avec le bel Euro réalisé par Sarabia, il y a du monde à l’affût. Cela n’empêcherait toutefois pas le clan de l’Espagnol de prendre les choses en main puisqu’il aurait été proposé au FC Séville et au Milan AC.

Direction le Milan AC ?