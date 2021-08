Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 207M€ sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 16h45 par A.M.

Toujours bien décidé à s'offrir Kylian Mbappé, le Real Madrid serait désormais en mesure de transmettre une offre avoisinant les 207M€.

D'ici le 31 août, tout peut encore évoluer dans le feuilleton Mbappé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG prépare déjà la succession de son numéro 7. En effet, l'attaquant parisien n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin 2022. Par conséquent, afin d'éviter un départ libre dans un an, le PSG pourrait envisager de céder sa star dès cet été. Dans cette optique, le Real Madrid est plus que jamais à l'affût bien qu'aucune offre n'ait été transmise aux Parisiens pour le moment. Mais le club merengue semble bel et bien en mesure de dégainer une proposition importante.

Le Real Madrid a désormais 207M€ à investir