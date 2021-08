Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Camavinga... Une porte s'ouvre pour Leonardo !

Publié le 24 août 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 août 2021 à 13h33

Alors que le PSG est cité sur les traces de Paul Pogba et d’Eduardo Camavinga, le cas de Saúl Niguez pourrait être une grande aide pour le club de la capitale avec l’un de ces deux dossiers.

Enfant de l’Atlético de Madrid, Saúl Niguez pourrait quitter les Colchoneros très prochainement. Cette fois, il n’est pas question d’un départ au FC Barcelone dans le cadre d’un échange avec Antoine Griezmann, idée qui a longtemps été avancée que Leo Messi ne s’en aille librement du côté du Paris Saint-Germain. Non, cette fois, c’est la piste de la Premier League qui est avancée par le quotidien AS ce mardi. Le média espagnol indique en effet que le départ du milieu de 26 ans dans le championnat anglais serait imminent avec comme possibles points de chute Manchester United et Chelsea. Ces deux écuries sont en effet annoncées en quête d’un renfort pour leur entrejeu en cette fin de fenêtre estivale des transferts. Et l’issue de ce dossier pourrait avoir des conséquences sur le mercato du PSG par effet domino...

Et si Saúl Niguez débloquait tout pour Paul Pogba et Eduardo Camavinga ?