Mercato - PSG : Un dernier coup estival nommé Eduardo Camavinga ?

Alors que le PSG voudrait une fois de plus son milieu de terrain, tout indique qu’il est en train de jeter son dévolus sur Eduardo Camavinga. Mais rien n’est encore gagné dans ce dossier.

La venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool n’a visiblement pas rassasié le Paris Saint-Germain. En effet, depuis des semaines, le club de la capitale est annoncé en quête d’un renfort supplémentaire au milieu de terrain. Dans cette optique, la piste menant à Paul Pogba a longtemps été avancée comme étant la priorité des pensionnaires du Parc des Princes. Seulement voilà, l’arrivée de Leo Messi et de ses conséquents émoluments ont remis en question cette opération. De ce fait, le PSG semble maintenant jeter son dévolu sur Eduardo Camavinga. Le joueur du Stade Rennais arrivant au terme de son contrat dans moins d’un an est effectivement annoncé comme le plan B du PSG à Paul Pogba depuis des semaines pour consolider l’entrejeu de l’effectif entrainé par Mauricio Pochettino.

Le PSG est attentif pour Eduardo Camavinga