Mercato - PSG : Un grand danger se précise dans le dossier Camavinga !

Publié le 24 août 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG est cité sur les traces d’Eduardo Camavinga, les agents du joueur envisageraient une autre destination pour lui.

Malgré un gros recrutement, il reste encore des chantiers à combler au Paris Saint-Germain et l’un d’eux concerne le milieu de terrain. En effet, le club de la capitale est annoncé en quête d’un renfort dans ce secteur depuis des semaines. Et après avoir été cité sur les traces de Paul Pogba, c’est maintenant la piste Eduardo Camavinga qui semble tenir la corde pour les pensionnaires du Parc des Princes. Cela tombe bien, le joueur dont le contrat au Stade Rennais expire dans moins d’un an se verrait bien rejoindre le PSG d’ici au 31 août.

Les agents d’Eduardo Camavinga sondent la Premier League