Mercato - PSG : Pour oublier Pogba, Leonardo va boucler un coup à 35M€ !

Publié le 24 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a mis un terme au feuilleton Paul Pogba, du moins pour cet été, le PSG se serait rabattu sur son alternative de longue date, à savoir Eduardo Camavinga. Et le prix de l’opération s’élèverait à 35M€.

Comme L’Équipe l’a confié il y a de cela quelques jours, le PSG prendrait en considération une offensive d’ici la fin du mercato estival auprès de Manchester United ou du Stade Rennais pour Paul Pogba ou Eduardo Camavinga. Néanmoins, le champion du monde tricolore devrait bien honorer l’ultime année de son contrat chez les Red Devils selon Ole Gunnar Solskjaer qui a assuré samedi qu’il sera présent dans l’effectif mancunien une fois que le mercato estival aura fermé ses portes. De quoi pousser le PSG à activer son alternative, à savoir Camavinga.

Camavinga en approche pour 35M€