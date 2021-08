Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le prix de Camavinga !

Publié le 23 août 2021 à 11h15 par A.M.

Bien que déjà très actif sur le marché, le PSG prévoirait encore un dernier coup sur le marché avec le recrutement d'Eduardo Camavinga. Le Stade Rennais aurait d'ailleurs fixé son prix.

Cet été, le PSG a impressionné l'Europe avec son mercato XXL et à bas coût. En effet, en recrutant quatre joueurs libres sur ses cinq recrues, le club de la capitale a dépensé environ 60M€ en indemnité de transfert. Cela permet aux Parisiens de disposer toujours d'une marge de manœuvre pour poursuivre son recrutement. La piste menant à Eduardo Camavinga, dont le contrat au Stade Rennais s'achève en juin 2022, semble actuellement la plus chaude.

Rennes réclame environ 35M€