Mercato - PSG : Leonardo s'apprête à boucler une nouvelle opération colossale !

Publié le 23 août 2021 à 8h15 par A.M.

Bien décidé à frapper un dernier grand coup sur le marché, le PSG pourrait s'attacher les services d'Eduardo Camavinga d'ici la fin du mercato.

Déjà très actif sur le marché cet été, le PSG s'est offert les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais surtout, sur ces cinq renforts, quatre sont arrivés libres, ce qui a permis au club de la capitale de ne pas trop investir en indemnités de transfert bien que la masse salariale ait explosé. Depuis l'arrivée de ses nouveaux joueurs, le PSG s'est lancé dans une opération dégraissage qui semble bien compliquée puisque seul Mitchel Bakker a été vendu jusque-là. Malgré tout, le club de la capitale veut encore tenter un dernier coup pour se renforcer et accélère pour Eduardo Camavinga.

Camavinga au PSG dans les prochains jours ?