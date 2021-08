Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo pousse un joueur de Pochettino vers la sortie !

Publié le 23 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, Thilo Kehrer aurait tout à gagner à quitter le PSG afin de rejoindre le géant bavarois selon Daniel Riolo.

Depuis quelques semaines, l’avenir de Thilo Kehrer semble s’écrire loin du PSG et particulièrement en raison des recrutements de Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi, évoluant aux postes occupés par l’international allemand depuis son arrivée à Paris en 2018. Bien que son entourage ait fait savoir à France Bleu notamment qu’il ne souhaitait pas quitter le PSG, lui qui figurerait notamment sur les tablettes du Bayern Munich, Daniel Riolo a incité Kehrer à revenir en Allemagne après son passage à Schalke 04.

« Le Bayern c’est un contexte qui lui sera plus favorable »