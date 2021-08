Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi au PSG ? C’était inévitable…

Publié le 23 août 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a donc quitté le FC Barcelone pour le PSG. Un coup de tonnerre qui aux yeux de Jürgen Klopp devait arriver. Explications.

Après avoir passé 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a quitté la Catalogne. Cela n’était pourtant pas prévu. En effet, l’Argentin était d’accord avec Joan Laporta pour prolonger de 5 ans. Finalement, au dernier moment, le Barça a dû se résoudre à laisser partir la Pulga. La raison ? Les problèmes économiques du club catalan. N’ayant pas les moyens suffisants, Barcelone a donc perdu Messi et aux yeux de Jürgen Klopp, il fallait s’y attendre…

« Difficile à imaginer. Mais… »