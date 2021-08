Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça part dans tous les sens dans le dossier Haaland !

Publié le 22 août 2021 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 22 août 2021 à 14h34

Dans le viseur des plus grandes écuries européennes à l’instar du Real Madrid, Erling Braut Haaland fait beaucoup parler de lui à Liverpool et au Bayern Munich et notamment en marge de l’été prochain.

Et si le feuilleton Erling Braut Haaland était reporté à l’été prochain ? Malgré les voyages de Mino Raiola, son agent, et d’Alf-Inge, son père, au printemps dernier en Espagne, ni le FC Barcelone ni le Real Madrid n’a été en mesure de s’attacher les services d’Haaland au cours du mercato estival. D’une part en raison des énormes problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone qui n’a même pas pu prolonger le contrat de Lionel Messi qui consentait pourtant à faire d’énormes concessions salariales. Pour le Real Madrid, l’objectif premier de cet été était et resterait toujours Kylian Mbappé en cas de possibilité auprès du PSG d’ici la fin du mercato. Cependant, à en croire les informations du Daily Star, le Real Madrid compterait effectuer une triple opération à l’occasion du mercato estival de 2022 au cours duquel Kylian Mbappé et Paul Pogba seront libres si aucune prolongation de contrat n’est respectivement signée avec le PSG et Manchester United d’ici là. Et le Real Madrid serait prêt à réaliser un énorme coup l’été prochain en recrutant en outre Erling Braut Haaland via sa clause libératoire qui sera alors active à compter du 30 juin 2022 comme il serait stipulé dans son contrat avec le Borussia Dortmund.

Haaland vers Liverpool ?

Cependant, Liverpool pourrait ressortir vainqueur de cet énorme bras de fer dans lequel le FC Barcelone et les clubs anglais devraient prendre part lors du prochain mercato estival selon Karl-Heinz Rummeingge. « Nous devrons attendre et voir où il va après cette saison. Le Real et le Barça ont des problèmes financiers, donc je peux l'imaginer déménager en Angleterre. Son père y jouait aussi. Je pourrais bien imaginer Liverpool pour Haaland. ». Invité à s’exprimer sur une potentielle venue d’Haaland, Jürgen Klopp a répondu au président du conseil d’administration ce dimanche à BILD TV. « Le jeune est une force de la nature qui développe une énergie très unique. C'est un joueur incroyablement passionnant qui est amusant à regarder ». L’entraîneur de Liverpool a également été interrogé sur une potentielle prise de contact auprès du joueur est de son entourage en marge de l’été 2022, moment où sa clause libératoire sera effective. « Je n’ai pas son numéro ».

